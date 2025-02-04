МИД: «Орешник» будет размещён в Белоруссии, как и договорились президенты двух стран

«Россия в соответствии с союзническими обязательствами, которые в 2024 году были закреплены в Концепции безопасности Союзного государства и двустороннем межгосударственном Договоре о гарантиях безопасности, готова предоставить Минску необходимую помощь и предпринять шаги для защиты общего оборонного пространства», — отметил дипломат.
Ранее экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми выразил предположение, что «Орешник» в Белоруссии может заставить Польшу успокоиться.
Также президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что российские баллистические ракеты «Орешник» должны быть размещены в республике «ближе к Смоленску».
Как ожидает Александр Лукашенко, гиперзвуковой ракетный комплекс появится в Белоруссии со дня на день.