Касаткин: более 20 тыс. латвийцев заинтересовались механизмом переезда в РФ

Временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин сообщил РИА Новости о значительном росте интереса латвийцев к программам переселения в Россию.
По его словам, за последний год было зафиксировано более 20 тысяч обращений за консультациями по этим вопросам.
Касаткин отметил, что ранее количество таких запросов составляло лишь несколько тысяч. Он также добавил, что внимание жителей Латвии привлекает и программа переселения для иностранцев, поддерживающих традиционные ценности.
Посольство России и представительство МВД в Риге активно работают над реализацией этих механизмов.
Ранее стало известно, что Финляндия планирует рассмотреть заявки от беженцев из РФ до конца апреля.