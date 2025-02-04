МИД РФ подтвердил, что «Орешник» будет размещён в Белоруссии

Ракетный комплекс «Орешник» разместят в Белоруссии согласно договорённости президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, заявил глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.
«Россия в соответствии с союзническими обязательствами, которые в 2024 году были закреплены в Концепции безопасности Союзного государства и двустороннем межгосударственном Договоре о гарантиях безопасности, готова предоставить Минску необходимую помощь и предпринять шаги для защиты общего оборонного пространства», — сказал он в интервью ТАСС.
Полищук подчеркнул, что в соответствии с договорённостью Путина и Лукашенко в республике также будут размещены ракеты «Орешник».
Он напомнил, что на белорусской территории развернули совместную Региональную группировку войск. Кроме того, там находятся современные оборонные комплексы РФ, а также нестратегическое ядерное вооружение.
По словам дипломата, ВС Белоруссии и органы безопасности республики могут «самостоятельно справляться с внешними и внутренними угрозами».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Орешник» будет в республике со дня на день. В декабре он подтвердил, что в Белоруссии есть ядерное оружие.
Эксперт Василий Дандыкин назвал преимущества размещения «Орешника» в Белоруссии.