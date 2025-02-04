Касаткин: более 20 тысяч латвийцев заинтересовались механизмом переезда в Россию

При этом, по словам Касаткина, несколькими годами ранее такой спрос исчислялся всего несколькими тысячами.
Также дипломат подчеркнул, что интерес латвийцев в рамках указа о переезде в Россию иностранцев, разделяющих традиционные ценности, тоже не мал.
Между тем ранее поступала информация, что Министерство внутренних дел Латвии намерено запретить гражданам России и Белоруссии, а также юридическим лицам, зарегистрированным на их территории, занимать должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры в стране.