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Касаткин: более 20 тысяч латвийцев заинтересовались механизмом переезда в Россию

Временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин рассказал в интервью РИА Новости о резком росте интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в Россию. По его словам, за прошедший год в наш адрес поступило более 20 тыс. таких обращений.

Источник: Reuters

При этом, по словам Касаткина, несколькими годами ранее такой спрос исчислялся всего несколькими тысячами.

Также дипломат подчеркнул, что интерес латвийцев в рамках указа о переезде в Россию иностранцев, разделяющих традиционные ценности, тоже не мал.

Между тем ранее поступала информация, что Министерство внутренних дел Латвии намерено запретить гражданам России и Белоруссии, а также юридическим лицам, зарегистрированным на их территории, занимать должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры в стране.