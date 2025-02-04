Касаткин: более 20 тысяч латвийцев заинтересовались механизмом переезда в Россию

Временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин рассказал в интервью РИА Новости о резком росте интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в Россию. По его словам, за прошедший год в наш адрес поступило более 20 тыс. таких обращений.