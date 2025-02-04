Трамп заявил, что Бобровский заслуживает включения в Зал хоккейной славы

Во время встречи с командой «Флорида Пантерз» в Вашингтоне президент США Дональд Трамп выразил мнение, что российский голкипер клуба Сергей Бобровский заслуживает место в Зале славы НХЛ в Торонто.
Президент высоко оценил его достижения, особенно отметив, что на Бобровского во время седьмого матча финала оказывалось огромное давление, с которым он успешно справился.
Трамп подчеркнул, что Бобровский проделал «потрясающую работу» и заслуживает признания, после чего пожил ему руку.
Команда «Флорида Пантерз», действующий обладатель Кубка Стэнли, включает в свой состав трех российских игроков: Бобровского, защитника Дмитрия Куликова и нападающего Владимира Тарасенко.
Бобровский защищает ворота «Пантерз» с 2019 года. В последнем сезоне он одержал 51 победу, из которых 16 пришлись на плей-офф Кубка Стэнли в сезоне 2023/24.
Между тем Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счет 876-й гол в карьере в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Это произошло во время выездной игры против «Оттавы».