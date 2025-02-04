Юрий Трутнев выразил соболезнования в связи с кончиной Сергея Ефремова

Заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Ю. П. Трутнев выразил соболезнование родным и близким С. Ефремова:
Ушел из жизни вице-губернатор Приморья, бывший командир приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергей Викторович Ефремов.
Это был настоящий патриот, государственный служащий, для которого «защита Родины» не просто слова. Свою преданность стране он доказал на деле, в трудную для России минуту покинув пост вице-губернатора, чтобы отправиться на фронт.
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Сергея Викторовича.