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Трамп заявил, что доволен результатами переговоров с Трюдо

Канада согласилась обеспечить безопасность границы в обмен на приостановку введения пошлин.

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что его устраивают результаты переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Трамп напомнил, что Оттава согласилась «обеспечить безопасность» границы с Соединёнными Штатами в обмен на приостановку введения пошлин со стороны Вашингтона.

«Как президент, я несу ответственность за безопасность всех американцев, и я делаю все возможное для этого. Я очень доволен первыми результатами, и объявленные в субботу тарифы будут приостановлены на 30 дней. За это время мы посмотрим, удастся ли нам достичь окончательной экономической сделки с Канадой», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Напомним, указ Трампа, вводивший пошлины на импорт из Канады и Мексики, должен был вступить в силу во вторник.

Президент США объявил о временной остановке введения пошлин для Мехико на месяц. Это произошло после того, как Мексика и Соединённые Штаты договорились об отправке десяти тысяч мексиканских военных на границу для борьбы с наркотрафиком, а также потоком мигрантов.

Трюдо после телефонного разговора с Трампом заявил о реализации «пограничного плана» стоимостью около миллиарда долларов.

Трамп Дональд