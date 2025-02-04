Дмитрий Демешин встретился с Александром Лукашенко

Губернатор Хабаровского края отправился в Республику Беларусь, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Дмитрия Демешина.
«Ближайшие дни работаю в братской Республике Беларусь. Сегодня уже состоялись встречи с Президентом страны Александром Лукашенко и Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Беларуси Борисом Грызловым», — сообщает Дмитрий Демешин.
По словам главы региона, у нас масса направлений для развития сотрудничества. Это инфраструктурные проекты, поставки пассажирского транспорта и карьерных самосвалов, кооперация в авиастроении и многое другое.
«Несмотря на почти 7 тысяч км, разделяющие Хабаровск и Минск, чувствуется, что мы — действительно близкие по духу, родные люди. Все подробности скоро сообщу», — добавил глава региона.
Напомним, в октябре прошлого года делегация региона во главе с губернатором Дмитрием Демешиным посетила крупнейшие автозаводы Беларуси. В ходе официального визита глава региона оценил мощности производства Минского автомобильного завода — одного из ведущих белорусских автомобилестроительных предприятий, а также посетил ОАО «БЕЛАЗ».