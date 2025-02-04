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Ганчев: часть Харьковской области могла войти в состав РФ ещё в 2022 году

Жители региона хотели провести референдум, об этом свидетельствуют результаты опроса.
Источник: Аргументы и факты

Освобождённая часть Харьковской области могла войти в состав Российской Федерации ещё в 2022 году, заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Он рассказал, что тогда был проведён опрос среди жителей освобождённой части, большая часть местных жителей видит своё будущее в составе РФ.

«Мы изучали общественное мнение и уже практически к сентябрю 2022 года сделали для себя выводы, что основная часть населения, освобождённая часть территории Харьковской области, были за то, чтобы всё-таки они видят своё будущее в составе Российской Федерации», — сказал Ганчев в беседе с РИА Новости.

Он также отметил, что в регионе не успели провести референдум.

«Но не успели принять это решение, политическое решение — провести референдум. Пришлось покинуть территорию. Но наши цели и задачи остаются», — заявил глава администрации.

По его словам, «если бы не события в начале сентября, Харьковская область могла бы стать пятым регионом», который стал частью РФ с 30 сентября.

Ганчев подчеркнул, что целью администрации в настоящее время является поддержка жителей, оставшихся на территории Харьковской области. Он также добавил, что около 70 тысяч человек выехали в РФ.

В начале осени 2022 года Ганчев рассказал об эвакуации из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Минобороны РФ заявляли, что российские военнослужащие из Балаклеи и Изюма были перегруппированы на донецкий участок для достижения целей СВО.

Напомним, в конце сентября 2022 года в состав Российской Федерации вошли территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Ганчев заявил, что Харьков стал женским городом из-за прячущихся от мобилизации мужчин.