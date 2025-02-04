Ганчев: часть Харьковской области могла войти в состав РФ ещё в 2022 году

Освобождённая часть Харьковской области могла войти в состав Российской Федерации ещё в 2022 году, заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
Он рассказал, что тогда был проведён опрос среди жителей освобождённой части, большая часть местных жителей видит своё будущее в составе РФ.
«Мы изучали общественное мнение и уже практически к сентябрю 2022 года сделали для себя выводы, что основная часть населения, освобождённая часть территории Харьковской области, были за то, чтобы всё-таки они видят своё будущее в составе Российской Федерации», — сказал Ганчев в беседе с РИА Новости.
Он также отметил, что в регионе не успели провести референдум.
«Но не успели принять это решение, политическое решение — провести референдум. Пришлось покинуть территорию. Но наши цели и задачи остаются», — заявил глава администрации.
По его словам, «если бы не события в начале сентября, Харьковская область могла бы стать пятым регионом», который стал частью РФ с 30 сентября.
Ганчев подчеркнул, что целью администрации в настоящее время является поддержка жителей, оставшихся на территории Харьковской области. Он также добавил, что около 70 тысяч человек выехали в РФ.
В начале осени 2022 года Ганчев рассказал об эвакуации из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Минобороны РФ заявляли, что российские военнослужащие из Балаклеи и Изюма были перегруппированы на донецкий участок для достижения целей СВО.
Напомним, в конце сентября 2022 года в состав Российской Федерации вошли территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее Ганчев заявил, что Харьков стал женским городом из-за прячущихся от мобилизации мужчин.