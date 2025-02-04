Ганчев: часть Харьковской области могла войти в состав РФ ещё в 2022 году

«Мы изучали общественное мнение и уже практически к сентябрю 2022 года сделали для себя выводы, что основная часть населения, освобождённая часть территории Харьковской области, были за то, чтобы всё-таки они видят своё будущее в составе Российской Федерации», — сказал Ганчев в беседе с РИА Новости.