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Касаткин: Латвия продолжит русофобский курс

Посольство РФ принимает всяческие меры по своевременному реагированию на такие враждебные выпады.

Источник: Аргументы и факты

Латвия намерена запретить гражданам России и Белоруссии управлять объектами критической инфраструктуры, что свидетельствует о продолжении политики дискриминации и антироссийских настроений.

Об этом заявил временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин в интервью РИА Новости.

По его словам, данные инициативы отражают стремление Риги к «тотальной дерусификации» во всех сферах жизни. Касаткин подчеркнул, что подобные шаги подтверждают намерение латвийских властей придерживаться русофобского курса и дискриминации граждан России и союзных государств.

Дипломат также отметил, что посольство предпринимает меры для защиты интересов соотечественников и информирования международных правозащитных структур о происходящих нарушениях.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что Финляндия впала в русофобию.