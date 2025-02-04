Касаткин: Латвия продолжит русофобский курс

По его словам, данные инициативы отражают стремление Риги к «тотальной дерусификации» во всех сферах жизни. Касаткин подчеркнул, что подобные шаги подтверждают намерение латвийских властей придерживаться русофобского курса и дискриминации граждан России и союзных государств.