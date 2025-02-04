Латвия намерена запретить гражданам России и Белоруссии управлять объектами критической инфраструктуры, что свидетельствует о продолжении политики дискриминации и антироссийских настроений.
Об этом заявил временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин в интервью РИА Новости.
По его словам, данные инициативы отражают стремление Риги к «тотальной дерусификации» во всех сферах жизни. Касаткин подчеркнул, что подобные шаги подтверждают намерение латвийских властей придерживаться русофобского курса и дискриминации граждан России и союзных государств.
Дипломат также отметил, что посольство предпринимает меры для защиты интересов соотечественников и информирования международных правозащитных структур о происходящих нарушениях.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что Финляндия впала в русофобию.