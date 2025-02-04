Президент Турции Эрдоган посетит САР перед Рамаданом

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Сирийскую Арабскую Республику перед священным для мусульман месяцем Рамадан, пишет Türkiye.
«Согласно частной информации, полученной нашей газетой, Шара официально пригласит президента Эрдогана в Дамаск. Утверждается, что Эрдоган нанесёт ответный визит перед Рамаданом», — говорится в публикации.
Напомним, лидер переходного правительства САР Ахмед аш-Шараа посетит Турцию 4 февраля.
В РФ в текущем году Рамадан наступит 28 февраля после захода солнца. Первый день мусульманского поста начинается 1 марта.
Ранее Эрдоган заявил, что ущерб, причиненный Сирии за последние 13 лет, составил свыше 500 миллиардов долларов.
В МИД Турции проинформировали, что официальное название Сирии после смены конституции не изменится, страна по-прежнему будет называться Сирийской Арабской Республикой (САР).