Зампред правительства РФ и Игорь Кобзев обсудили развитие Приангарья

Как сообщает пресс-служба правительства России, Игорь Кобзев заявил, что Иркутская область успешно развивается. Индекс промышленного производства региона за 11 месяцев прошлого года вырос на 9%. Индекс добычи полезных ископаемых за тот же период поднялся выше среднероссийского показателя и составил 112% — это седьмое место в целом по стране. Индекс обрабатывающих производств вырос более чем на 5%.