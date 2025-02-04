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Зампред правительства РФ и Игорь Кобзев обсудили развитие Приангарья

Глава Иркутской области заявил, что регион успешно развивается.

Источник: Правительство РФ

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провёл встречу с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым. Они обсудили социально-экономическое развитие региона, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба правительства России, Игорь Кобзев заявил, что Иркутская область успешно развивается. Индекс промышленного производства региона за 11 месяцев прошлого года вырос на 9%. Индекс добычи полезных ископаемых за тот же период поднялся выше среднероссийского показателя и составил 112% — это седьмое место в целом по стране. Индекс обрабатывающих производств вырос более чем на 5%.

Также на встрече были затронуты вопросы лесопользования, с/х и реализации мероприятий нацпроекта «Экологическое благополучие».