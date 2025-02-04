Ветеран СВО из Перми назвал обращение школьницы к Мизулиной попыткой хайпа

Кроме того, он отметил, что «сейчас ЭПОС в целом работает нормально», а технические сбои в системе устраняют оперативно. Тем не менее сам он, будучи директором школы, всегда рекомендует педагогам озвучивать ученикам домашнее задание, а не только прописывает его в ЭПОС.