Ветеран СВО из Перми назвал обращение школьницы к Мизулиной попыткой хайпа

Участник СВО и директор школы № 87 в Перми Александр Григоренко отреагировал на жалобу школьницы из Пермского муниципального округа главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной по поводу проблем системы ЭПОС, сообщает URA.RU.
Ветеран назвал обращение ученицы школы в Култаево к Мизулиной «попыткой подросткового хайпа»: учителей и родителей заранее оповестили, что в ЭПОС будут проводиться технические работы (об этом же ранее заявили в министерстве образования Пермского края).
Кроме того, он отметил, что «сейчас ЭПОС в целом работает нормально», а технические сбои в системе устраняют оперативно. Тем не менее сам он, будучи директором школы, всегда рекомендует педагогам озвучивать ученикам домашнее задание, а не только прописывает его в ЭПОС.
Ученица школы в Култаево обратилась к Екатерине Мизулиной в числе прочих подростков, жаловавшихся на электронные дневники. По словам девочки, из-за сбоя в работе ЭПОС она и другие ученики не могут узнать домашнее задание, что в итоге приведёт к «двойкам» и наказанию от родителей.