Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеран СВО из Перми назвал обращение школьницы к Мизулиной попыткой хайпа

Александр Григоренко, ставший директором школы, отреагировал на заявления о проблемах с ЭПОС.

Источник: Аргументы и факты

Участник СВО и директор школы № 87 в Перми Александр Григоренко отреагировал на жалобу школьницы из Пермского муниципального округа главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной по поводу проблем системы ЭПОС, сообщает URA.RU.

Ветеран назвал обращение ученицы школы в Култаево к Мизулиной «попыткой подросткового хайпа»: учителей и родителей заранее оповестили, что в ЭПОС будут проводиться технические работы (об этом же ранее заявили в министерстве образования Пермского края).

Кроме того, он отметил, что «сейчас ЭПОС в целом работает нормально», а технические сбои в системе устраняют оперативно. Тем не менее сам он, будучи директором школы, всегда рекомендует педагогам озвучивать ученикам домашнее задание, а не только прописывает его в ЭПОС.

Ученица школы в Култаево обратилась к Екатерине Мизулиной в числе прочих подростков, жаловавшихся на электронные дневники. По словам девочки, из-за сбоя в работе ЭПОС она и другие ученики не могут узнать домашнее задание, что в итоге приведёт к «двойкам» и наказанию от родителей.

образование