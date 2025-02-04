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Польские власти претендуют на несколько объектов российской недвижимости

Польская сторона отказывается признавать эти объекты российскими.

Польские власти выражают интерес к нескольким объектам недвижимости, находящимся в собственности России, сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев в интервью РИА Новости.

По его словам, польская сторона отказывается признавать эти объекты российскими, однако планы относительно их дальнейшей судьбы пока неизвестны.

Ранее, в феврале 2022 года, Окружная прокуратура Варшавы заморозила банковские счета российского посольства и торгового представительства, ссылаясь на подозрения в использовании средств для финансирования терроризма. Впоследствии польские власти заняли здание на улице Собеского, 100, принадлежавшее российской дипмиссии, а также сообщили об изъятии базы отдыха, расположенной в районе Скубянки под Варшавой.