Польские власти претендуют на несколько объектов российской недвижимости

Ранее, в феврале 2022 года, Окружная прокуратура Варшавы заморозила банковские счета российского посольства и торгового представительства, ссылаясь на подозрения в использовании средств для финансирования терроризма. Впоследствии польские власти заняли здание на улице Собеского, 100, принадлежавшее российской дипмиссии, а также сообщили об изъятии базы отдыха, расположенной в районе Скубянки под Варшавой.