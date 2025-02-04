Рубио: Госдеп не ведёт переговоры о вхождении Канады в состав США

Госдеп Соединённых Штатов не ведёт переговоры с Оттавой о возможном включении Канады в состав США в «качестве 51-го штата», проинформировал госсекретарь Марко Рубио.
«Мы не участвуем в переговорах о том, чтобы сделать их штатом. Мы сосредоточены на том, что наиболее актуально для нас, а именно на пошлинах, которые, очевидно, окажут влияние на наши с ними отношения. Мы все ещё соседи. И всегда будем соседями», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире Fox News.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что «многие канадцы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США».
В январе канадский премьер-министр Джастин Трюдо ответил на призыв Трампа к присоединению Канады словами «чёрта с два».
Президент США подписал указ, вводящий новые пошлины на импортируемые товары из Канады.
Ранее Трюдо заявил о временной отсрочке введения импортных пошлин на канадские товары сроком на 30 дней.