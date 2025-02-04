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Рубио: Госдеп не ведёт переговоры о вхождении Канады в состав США

Госсекретарь заявил, что США и Канада «все ещё соседи».

Госдеп Соединённых Штатов не ведёт переговоры с Оттавой о возможном включении Канады в состав США в «качестве 51-го штата», проинформировал госсекретарь Марко Рубио.

«Мы не участвуем в переговорах о том, чтобы сделать их штатом. Мы сосредоточены на том, что наиболее актуально для нас, а именно на пошлинах, которые, очевидно, окажут влияние на наши с ними отношения. Мы все ещё соседи. И всегда будем соседями», — сказал он.

Заявление прозвучало в эфире Fox News.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что «многие канадцы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США».

В январе канадский премьер-министр Джастин Трюдо ответил на призыв Трампа к присоединению Канады словами «чёрта с два».

Президент США подписал указ, вводящий новые пошлины на импортируемые товары из Канады.

Ранее Трюдо заявил о временной отсрочке введения импортных пошлин на канадские товары сроком на 30 дней.