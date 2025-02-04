Рубио: Госдеп не ведёт переговоры о вхождении Канады в состав США

«Мы не участвуем в переговорах о том, чтобы сделать их штатом. Мы сосредоточены на том, что наиболее актуально для нас, а именно на пошлинах, которые, очевидно, окажут влияние на наши с ними отношения. Мы все ещё соседи. И всегда будем соседями», — сказал он.