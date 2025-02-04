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Белый дом опубликовал список нелепых трат USAID

Особое внимание уделено финансированию некоммерческой организации, связанной с террористическими группировками.

Белый дом обнародовал перечень наиболее спорных расходов Агентства США по международному развитию (USAID), которое сейчас проходит реорганизацию и пересмотр программ иностранной помощи.

В документе подчеркивается, что агентство в течение десятилетий расходовало значительные суммы налогоплательщиков на проекты, которые зачастую вызывали сомнения или имели сомнительный характер, практически без надлежащего контроля.

Особое внимание уделено финансированию некоммерческой организации, связанной с террористическими группировками, несмотря на начатое расследование генеральным инспектором. Также упоминается поддержка сирийских боевиков, предположительно связанных с запрещенной террористической группировкой «Аль-Каида»*.

Администрация США выразила недовольство выделением средств на инициативы, касающиеся прав трансгендеров за рубежом. Среди упомянутых проектов — трансгендерная опера в Колумбии стоимостью $47 тысяч и комиксы в Перу за $32 тысячи.

Кроме того, сотни миллионов долларов были потрачены на ирригационные проекты и закупку удобрений в Афганистане, которые впоследствии, как утверждается, использовались для производства героина. Также $70 тысяч было направлено на мюзикл в Ирландии, пропагандирующий политику «разнообразия, равенства и инклюзивности».

Вместо предоставления конкретных данных из государственных закупок Белый дом сослался на материалы, опубликованные в консервативных СМИ.

Ранее сообщалось, что администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность ликвидации Минобразования Соединённых Штатов.

* Запрещенная в России террористическая организация.