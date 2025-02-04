Кроме того, сотни миллионов долларов были потрачены на ирригационные проекты и закупку удобрений в Афганистане, которые впоследствии, как утверждается, использовались для производства героина. Также $70 тысяч было направлено на мюзикл в Ирландии, пропагандирующий политику «разнообразия, равенства и инклюзивности».