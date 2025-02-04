NYT узнала о поиске Ираном быстрого пути создания ядерной бомбы

NYT отмечает, что в то время, как президент Ирана Масуд Пезешкиан стремится к переговорам с США, другие центры силы могут заниматься ядерными разработками. «Президент Пезешкиан и Министерство иностранных дел Ирана, скорее всего, ничего не знают о внутренних ядерных разработках режима», — отметил эксперт по Ирану Карим Саджадпур.