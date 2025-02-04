Радий Хабиров подписал в январе ряд важных указов: подробности.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал в январе 2025 года ряд важных документов. Кого они касаются и в чем их суть — в обзоре «Башинформа».
Новые выплаты
В Башкирии выплаты силовикам распространили и на сотрудников УФСИН. Указ об этом Глава республики подписал 28 января. Документом внесены изменения в прежний указ руководителя республики, касающийся установления выплат сотрудникам полиции и Росгвардии. Согласно указу, с 1 января этого года ежеквартальная денежная выплата в 10 тысяч рублей установлена сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РБ, замещающим должности младшего начальствующего состава.
Указ Главы республики вступил в силу со дня его подписания.
Полпредство в ЛНР
17 января Радий Хабиров своим указом создал Полномочное представительство Республики Башкортостан при правительстве Луганской Народной Республики. В документе, опубликованном на портале правовой информации РБ, говорится, что полпредство создано для расширения взаимовыгодных торгово-экономических, научно-технических, культурных и гуманитарных связей между Башкортостаном и ЛНР.
Совет по развитию студотрядов
В Башкирии появился новый совещательный орган. По указу Радия Хабирова создан Межведомственный координационный совет при Главе РБ по вопросам развития студенческих отрядов в республике. Он будет заниматься вопросами сезонного и вторичного трудоустройства студентов колледжей и вузов, а также школьников от 14 лет. Совет возглавил руководитель республики Радий Хабиров. В состав совета также входят министры, представители университетов и волонтерских движений.
Ранее Глава Башкирии поручил кабмину обеспечить трудовую занятость студенческих отрядов на предприятиях. Также в республике появится оперативный штаб по развитию студотрядов, информировал Башинформ.
Фестиваль студентов
А уже завтра, 5 февраля в Уфе пройдет Фестиваль студентов Башкортостана. В распоряжении Главы республики от 28 января говорится, что фестиваль проводится для ознакомления молодёжи с возможностями самореализации в регионе, а также для установления связей со студентами — выходцами из республики, которые учатся за пределами региона.
Мероприятие, приуроченное ко Дню российского студенчества, пройдет в уфимском Дворце борьбы. Его организует госкомитет республики по молодёжной политике.
Юбилей библиотеки
В этом году в Уфе отметят 90-летие Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Тухватшина. Указ о подготовке и проведении мероприятий, посвященных этой дате, Глава Башкортостана подписал 15 января. Оргкомитет по празднованию знаменательной даты возглавил первый вице-премьер правительства РБ Урал Кильсенбаев. В состав оргкомитета вошли также главы министерств и ведомств республики. В документе говорится, что мероприятия будут проводиться за счет республиканского бюджета и внебюджетных источников.
Для работников туриндустрии
23 января Радий Хабиров подписал изменения в указ об утверждении положений о почетных званиях Республики Башкортостан и порядке их присвоения. Документ дополнен положениями о почетных званиях «Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Республики Башкортостан» и «Заслуженный работник сферы туризма Республики Башкортостан». В частности, из положения к указу следует, что почетное звание «Заслуженный работник сферы туризма РБ» присваивается специалистам в области туризма за значительный вклад и заслуги в развитии туриндустрии республики, проработавшим в отрасли более 15 лет. Награжденным также вручат специальное удостоверение и нагрудный знак, который нужно носить на правой стороне груди, говорится документе.
Назначения
24 января Глава Башкортостана своим указом назначил Любовь Минакову министром транспорта и дорожного хозяйства республики. С мая прошлого года она возглавляла ведомство в статусе исполняющего обязанности министра.
Под занавес месяца, 31 января вышел указ Главы Башкирии о назначении Руслана Хабибова заместителем премьер-министра правительства — министром спорта республики. Днем ранее депутаты Госсобрания согласовали кандидатуру Руслана Хабибова на эту должность.
«Я принял решение усилить возможности министра спорта Руслана Тагировича Хабибова. И прежде всего, в работе с федеральным правительством», — прокомментировал ранее Радий Хабиров.