Радий Хабиров подписал в январе ряд важных указов: подробности.

23 января Радий Хабиров подписал изменения в указ об утверждении положений о почетных званиях Республики Башкортостан и порядке их присвоения. Документ дополнен положениями о почетных званиях «Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Республики Башкортостан» и «Заслуженный работник сферы туризма Республики Башкортостан». В частности, из положения к указу следует, что почетное звание «Заслуженный работник сферы туризма РБ» присваивается специалистам в области туризма за значительный вклад и заслуги в развитии туриндустрии республики, проработавшим в отрасли более 15 лет. Награжденным также вручат специальное удостоверение и нагрудный знак, который нужно носить на правой стороне груди, говорится документе.