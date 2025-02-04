В ХАМАС не ожидают, что Израиль выйдет из соглашения по Газе

Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме запланирована на 4 февраля. Марзук прибыл в Москву на консультации с руководством МИД России.
«Я не думаю, что он отвернется от договоренности. В Израиле есть давление со стороны правых (политиков — ред.), чтобы возобновить войну после первого этапа сделки. Но военные не смогут оправдать возобновление военных действий, если не обменяют военнослужащих, оставив их. Я сомневаюсь, что они так поступят, поэтому Израиль будет вынужден продолжать переговоры», — сказал Марзук.
Говоря о том, насколько нынешнее прекращения огня в секторе Газа может стать долгосрочным решением, Марзук отметил, что, по его мнению, «пока американцы не заинтересованы в продолжении войны».
«Если пройдут два этапа (сделка Израиля и ХАМАС предусматривает три этапа — ред.), у Израиля будет меньше причин возобновить войну. Все видели, что за весь период войны они только разрушали дома, разрушали инфраструктуру, убивали мирных людей. Они совершили геноцид, они знают это. В Газе нет никаких целей для поражения. Но наши бойцы вели бой с такой же активностью и эффективностью, как и в первый день», — считает Марзук, добавив, что если Израиль «вернется только к убийству мирных, то война продолжится в таком же формате, смысла продолжать нет».
Он выразил надежду, что политические договоренности, которые должны обсуждаться в рамках второго этапа сделки «будут достигнуты в ближайшее время».
«Но переговоры будут идти между двумя сторонами, одна из сторон может чинить какие-то препятствия, вставлять палки в колеса, чтобы переговоры не шли. Но тогда будут новые сложности, новые жертвы, которые никому не нужны», — заключил он.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.