В ХАМАС не ожидают, что Израиль выйдет из соглашения по Газе

«Если пройдут два этапа (сделка Израиля и ХАМАС предусматривает три этапа — ред.), у Израиля будет меньше причин возобновить войну. Все видели, что за весь период войны они только разрушали дома, разрушали инфраструктуру, убивали мирных людей. Они совершили геноцид, они знают это. В Газе нет никаких целей для поражения. Но наши бойцы вели бой с такой же активностью и эффективностью, как и в первый день», — считает Марзук, добавив, что если Израиль «вернется только к убийству мирных, то война продолжится в таком же формате, смысла продолжать нет».