Глава Красноярского края вошел в состав комиссии по научно-техническому развитию

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вошел в состав комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации. Соответствующий указ накануне, 3 февраля, подписал президент Владимир Путин.
Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. В состав комиссии вошли еще несколько глав регионов России, а также различные представители федеральных министерств и ведомств.
Главная задача комиссии — обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти, академий наук, научных фондов для реализации политики государства в области научно-технического развития.
Ранее мы писали, что в Красноярском крае предпринимателям возместят часть затрат на модульные отели. Поддержка будет предоставляться в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».