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Глава Красноярского края вошел в состав комиссии по научно-техническому развитию

Соответствующий указ накануне подписал президент Владимир Путин.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вошел в состав комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации. Соответствующий указ накануне, 3 февраля, подписал президент Владимир Путин.

Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. В состав комиссии вошли еще несколько глав регионов России, а также различные представители федеральных министерств и ведомств.

Главная задача комиссии — обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти, академий наук, научных фондов для реализации политики государства в области научно-технического развития.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае предпринимателям возместят часть затрат на модульные отели. Поддержка будет предоставляться в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».