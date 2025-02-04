Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в расширении сотрудничества со Шри-Ланкой

Президент отметил, что у двух стран есть уникальный ресурс для реализации самых амбициозных проектов: почти 2 тыс. ланкийских студентов сейчас получают образование мирового уровня в белорусских высших учебных заведениях. Глава государства выразил уверенность, что они не только сделают достойный вклад в развитие родного края, но и станут катализатором новых совместных идей и залогом дружбы народов Беларуси и Шри-Ланки.