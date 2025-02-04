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Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в расширении сотрудничества со Шри-Ланкой

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Шри-Ланки Ануру Кумару Диссанаяке с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2024

Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в расширении сотрудничества со Шри-Ланкой в политической, торговой и гуманитарной сферах.

Президент отметил, что у двух стран есть уникальный ресурс для реализации самых амбициозных проектов: почти 2 тыс. ланкийских студентов сейчас получают образование мирового уровня в белорусских высших учебных заведениях. Глава государства выразил уверенность, что они не только сделают достойный вклад в развитие родного края, но и станут катализатором новых совместных идей и залогом дружбы народов Беларуси и Шри-Ланки.

«Буду рад возможности обсудить с Вами вопросы двусторонних отношений и современной повестки дня на полях одного из международных форумов в 2025 году», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Ануре Кумаре Диссанаяке крепкого здоровья, гармонии, успешного осуществления всех планов и инициатив, а всем ланкийцам — мира и благополучия.

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