Казахстан выполнит обязательства по соглашению ОПЕК+ — Минэнерго

Казахстан выполнит обязательства по соглашению ОПЕК+ в 2025 и 2026 годах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК по итогам заседания в ОПЕК+, передает центр деловой информации Kapital.kz.
«В свете вчерашнего 58-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+. Казахстан примет необходимые меры в 2025 и 2026 годах для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства за 2024 год», — сообщили в министерстве.
Несмотря на увеличение добычи в этом году в связи с запуском проекта по расширению месторождения Тенгиз, Казахстан подтверждает важность соблюдения обязательств в рамках Соглашения ОПЕК+ и будет проводить переговоры с партнерами в рамках международного права, добавили в отраслевом ведомстве.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании поприветствовал улучшение приверженности соглашениям РК, включая дополнительные сокращения добычи (страны участвуют в дополнительных к квотам сокращениях вместе с 8-ю странами-участницами).
Комитет альянса ОПЕК+ также решил не менять текущую политику по добыче нефти.