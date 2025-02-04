Казахстан выполнит обязательства по соглашению ОПЕК+ — Минэнерго

Несмотря на увеличение добычи в этом году в связи с запуском проекта по расширению месторождения Тенгиз, Казахстан подтверждает важность соблюдения обязательств в рамках Соглашения ОПЕК+ и будет проводить переговоры с партнерами в рамках международного права, добавили в отраслевом ведомстве.