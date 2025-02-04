Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан выполнит обязательства по соглашению ОПЕК+ — Минэнерго

Также РК намерена компенсировать перепроизводство нефти за 2024 год.

Источник: Reuters

Казахстан выполнит обязательства по соглашению ОПЕК+ в 2025 и 2026 годах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК по итогам заседания в ОПЕК+, передает центр деловой информации Kapital.kz.

«В свете вчерашнего 58-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+. Казахстан примет необходимые меры в 2025 и 2026 годах для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства за 2024 год», — сообщили в министерстве.

Несмотря на увеличение добычи в этом году в связи с запуском проекта по расширению месторождения Тенгиз, Казахстан подтверждает важность соблюдения обязательств в рамках Соглашения ОПЕК+ и будет проводить переговоры с партнерами в рамках международного права, добавили в отраслевом ведомстве.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании поприветствовал улучшение приверженности соглашениям РК, включая дополнительные сокращения добычи (страны участвуют в дополнительных к квотам сокращениях вместе с 8-ю странами-участницами).

Комитет альянса ОПЕК+ также решил не менять текущую политику по добыче нефти.

ОПЕК
нефть