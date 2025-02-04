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Лукашенко поздравил с юбилеем Полада Бюльбюль оглы

По словам президента, в Беларуси очень ценят творчество Полада Бюльбюль оглы, основанное на идеалах мира и добра.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил главу комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана и народного артиста этой страны Полада Бюльбюль оглы с 80-летним юбилеем, сообщила пресс-служба главы государства.

По мнению Лукашенко, артист обрел народные признание и уважение своим талантом, искренней любовью к искусству, а также многолетней государственной и общественной деятельностью.

Президент подчеркнул, что в Беларуси очень ценят творчество Полада Бюльбюль оглы, так как оно основано на идеалах мира и добра, и его личный вклад в укрепление отношений между Минском и Баку.

«Убежден, что Ваши профессионализм и созидательная энергия будут и в дальнейшем способствовать динамичному развитию международных связей на благо двух братских народов», — говорится в поздравлении.

Белорусский президент пожелал Поладу Бюльбюль оглы здоровья, вдохновения и достижения новых вершин.

Лукашенко Александр