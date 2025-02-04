Лукашенко поздравил с юбилеем Полада Бюльбюль оглы

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил главу комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана и народного артиста этой страны Полада Бюльбюль оглы с 80-летним юбилеем, сообщила пресс-служба главы государства.
По мнению Лукашенко, артист обрел народные признание и уважение своим талантом, искренней любовью к искусству, а также многолетней государственной и общественной деятельностью.
Президент подчеркнул, что в Беларуси очень ценят творчество Полада Бюльбюль оглы, так как оно основано на идеалах мира и добра, и его личный вклад в укрепление отношений между Минском и Баку.
«Убежден, что Ваши профессионализм и созидательная энергия будут и в дальнейшем способствовать динамичному развитию международных связей на благо двух братских народов», — говорится в поздравлении.
Белорусский президент пожелал Поладу Бюльбюль оглы здоровья, вдохновения и достижения новых вершин.