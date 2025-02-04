В Узбекистане в этом году создадут 272 тысячи постоянных рабочих мест

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Узбекистане в этом году создадут 272 тыс. постоянных рабочих мест. Такие планы озвучили на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, посвященном обеспечению занятости населения и привлечению инвестиций, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Глава республики подчеркнул, что 2025 год должен стать переломным в решении вопросов занятости и сокращения уровня бедности.

«В частности, в текущем году планируется обеспечить занятость 5,2 миллиона человек, вывести из бедности 1,5 миллиона граждан, привлечь 42 миллиарда долларов иностранных инвестиций и увеличить объем экспорта до более чем 30 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.