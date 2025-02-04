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В Узбекистане в этом году создадут 272 тысячи постоянных рабочих мест

В январе 2025-го трудоустроены 277 тыс. человек, из них 91 тыс. получили постоянную работу, а 153 тыс. вовлечены в предпринимательскую деятельность.

Источник: Getty Images via Unsplash

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Узбекистане в этом году создадут 272 тыс. постоянных рабочих мест. Такие планы озвучили на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, посвященном обеспечению занятости населения и привлечению инвестиций, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Глава республики подчеркнул, что 2025 год должен стать переломным в решении вопросов занятости и сокращения уровня бедности.

«В частности, в текущем году планируется обеспечить занятость 5,2 миллиона человек, вывести из бедности 1,5 миллиона граждан, привлечь 42 миллиарда долларов иностранных инвестиций и увеличить объем экспорта до более чем 30 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.

Ответственные лица рассказали о проделанной работе.

Так, в январе трудоустроены 277 тыс. человек, из которых 91 тыс. получили постоянную работу, а 153 тыс. вовлечены в предпринимательскую деятельность.

Внедряют новые подходы сокращения бедности по 32 направлениям. Недавно группы специалистов из министерств и хокимиятов посетили Китай для обмена опытом. Население на местах информируют об имеющихся возможностях и оказывают содействие в поиске источников дохода.

Создание рабочих мест и привлечение инвестиций тесно взаимосвязаны.

«В этом году запланирована реализация 8 тысяч проектов на сумму 14 миллиардов долларов, что позволит создать 272 тысячи постоянных рабочих мест», — говорится в сообщении.

По предварительным расчетам, за прошедший месяц в страну привлекли $3 млрд иностранных инвестиций. В феврале ожидается привлечение такого же количества инвестиций и запуск 623 новых проектов.

Отмечалось, что необходимо ускорить темпы инвестиционной работы, адресно заниматься каждым проектом.

С начала года объем экспорта составил $1,3 млрд. Президент поручил ответственным лицам, сотрудничая с иностранными партнерами, содействовать предпринимателям в выходе на внешний рынок, вовлекать новые предприятия в экспортную деятельность.