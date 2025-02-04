Демешин договорился с Лукашенко о поставках БЕЛАЗов в Хабаровский край

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе официального рабочего визита в Белоруссию встретился в Минске с президентом союзного государства Александром Лукашенко. Руководитель Республики Беларусь предложил дальневосточному региону России увеличение поставок специализированной автотехники и развитие сети сервисных станций для её обслуживания, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Александр Лукашенко подчеркнул, что расстояние не является препятствием для взаимовыгодного экономического сотрудничества. Промышленность союзной страны готова поставить на Дальний Восток пожарную, аварийно-спасательную технику, машины для обслуживания аэродромов.
Техника белорусского производства может быть особенно полезна при строительстве Байкало-Амурской магистрали. В частности, это касается дорожно-строительных и грузовых машин известных в России брендов «АМКОДОР» и «МАЗ». Кроме того, он подчеркнул возможность увеличения поставок пассажирского электротранспорта, а также лифтового оборудования.
Как отмечают эксперты, Дмитрий Демешин активно включился в отработку поручения президента России Владимира Путина по укреплению связей с дружественной Республикой. Хабаровский край, несмотря на свою географическую удалённость от республики, активно развивает с ней взаимовыгодное взаимодействие в области экономики и социальной сферы. Это подтверждается ростом объёмов торговли и расширением гуманитарных и культурных контактов.