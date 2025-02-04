Демешин договорился с Лукашенко о поставках БЕЛАЗов в Хабаровский край

Техника белорусского производства может быть особенно полезна при строительстве Байкало-Амурской магистрали. В частности, это касается дорожно-строительных и грузовых машин известных в России брендов «АМКОДОР» и «МАЗ». Кроме того, он подчеркнул возможность увеличения поставок пассажирского электротранспорта, а также лифтового оборудования.