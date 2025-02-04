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Троих судей наказали в Казахстане

Судебное жюри при Высшем судебном совете рассмотрело дисциплинарные дела в отношении семи судей, передает Tengrinews.kz.

На заседании по результатам рассмотрения за серьезные нарушения законности к дисциплинарной ответственности привлечены три судьи. Один судья получил замечание, двое освобождены от занимаемой должности.

«В отношении 4 судей дисциплинарные производства прекращены. Из них в связи с отсутствием состава дисциплинарного проступка — 1, в связи с истечением сроков давности привлечения — 1, в связи с освобождением от должности судьи по собственному желанию — 2 судей», — говорится в сообщении.

Кроме того, в удовлетворении ходатайства о досрочном снятии ранее наложенного дисциплинарного взыскания одному судье отказано. Отмечается, что указанные решения пока не вступили в законную силу, так как судьи, подвергнутые взысканиям, могут их обжаловать в Высший судебный совет.