Троих судей наказали в Казахстане

Кроме того, в удовлетворении ходатайства о досрочном снятии ранее наложенного дисциплинарного взыскания одному судье отказано. Отмечается, что указанные решения пока не вступили в законную силу, так как судьи, подвергнутые взысканиям, могут их обжаловать в Высший судебный совет.