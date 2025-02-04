Лавров прокомментировал переход США к концепции «Америка прежде всего»

«Переход к концепции “Америка прежде всего” несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода “Германия превыше всего”, а ставка на “установление мира посредством силы” может окончательно похоронить дипломатию», — говорится в статье министра для журнала «Россия в глобальной политике».
Лавров подчеркнул, что в таких высказываниях и идеологических построениях не просматривается и тени уважения к международно-правовым обязательствам Вашингтона по Уставу ООН.
Он согласился с экспертами, которые считают, что возврата к прежнему положению вещей, которое до сих пор отстаивали США и их союзники, не случится, поскольку демографические, экономические, социальные и геополитические условия изменились необратимо.
Министр считает верным прогноз, согласно которому США когда-то поймут, что не нужно преувеличивать зону своей ответственности за международные дела, и вполне гармонично будут чувствовать себя одним из ведущих государств, но уже не гегемоном.