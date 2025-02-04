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Лавров прокомментировал переход США к концепции «Америка прежде всего»

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Переход США к концепции «Америка прежде всего» несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода «Германия превыше всего», а ставка на «установление мира посредством силы» может похоронить дипломатию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Переход к концепции “Америка прежде всего” несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода “Германия превыше всего”, а ставка на “установление мира посредством силы” может окончательно похоронить дипломатию», — говорится в статье министра для журнала «Россия в глобальной политике».

Лавров подчеркнул, что в таких высказываниях и идеологических построениях не просматривается и тени уважения к международно-правовым обязательствам Вашингтона по Уставу ООН.

Он согласился с экспертами, которые считают, что возврата к прежнему положению вещей, которое до сих пор отстаивали США и их союзники, не случится, поскольку демографические, экономические, социальные и геополитические условия изменились необратимо.

Министр считает верным прогноз, согласно которому США когда-то поймут, что не нужно преувеличивать зону своей ответственности за международные дела, и вполне гармонично будут чувствовать себя одним из ведущих государств, но уже не гегемоном.

Лавров Сергей
ООН