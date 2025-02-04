Гайдукевич про обстановку на выборах: мы многое сделали для укрепления политической системы страны

Олег Гайдукевич поделился мнением о том, почему президентские выборы 2025 года стали самой спокойной электоральной кампанией в истории суверенной Беларуси. «Это не значит, что Запад не хотел расшатать ситуацию во время выборов и как-то взорвать ситуацию внутри страны. Но мы очень многое сделали после 2020 года для укрепления нашей политической системы и обеспечения электорального суверенитета», — сказал Олег Гайдукевич.
Гайдукевич о демократии в Беларуси: мы будем защищать страну с Президентом, даже имея разные взгляды «У них полностью отсутствует авторитет». Гайдукевич о разочаровании беглых в своих лидерах.
Председатель ЛДПБ отметил, что для Запада демократичность выборов подразумевает обязательное участие пятой колонны и кандидата, который призывает людей выходить на улицы еще до выборов. Кроме того, такой кандидат должен работать не в интересах своей страны, а в интересах Запада. В таком случае Запад оценит выборы как демократичные.
«Мы после 20-го года поработали над политическим полем нашей страны, над гражданским обществом. Оставили только те структуры, которые финансируются изнутри страны, которые отстаивают интересы страны, при этом имея разные точки зрения на ее развитие. Это нормально. Это и есть демократия и народовластие в нашем понимании этого вопроса», — подчеркнул Олег Гайдукевич.
Не менее важным фактором обеспечения спокойной обстановки во время выборов он назвал работу спецслужб, которые предотвратили попытки терактов и проявления экстремизма.