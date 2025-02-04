Гайдукевич про обстановку на выборах: мы многое сделали для укрепления политической системы страны

Олег Гайдукевич поделился мнением о том, почему президентские выборы 2025 года стали самой спокойной электоральной кампанией в истории суверенной Беларуси. «Это не значит, что Запад не хотел расшатать ситуацию во время выборов и как-то взорвать ситуацию внутри страны. Но мы очень многое сделали после 2020 года для укрепления нашей политической системы и обеспечения электорального суверенитета», — сказал Олег Гайдукевич.