Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавия поставила Приднестровью за три дня более 5,7 млн кубометров газа

Молдавская компания «Энергоком» сообщила, что поставила Приднестровью за три дня более 5,7 млн кубометров газа.

Источник: AP 2024

«Энергоком» поставила в национальную газовую сеть более 5,7 млн кубометров природного газа по заявкам «Тираспольтрансгаза», — говорится в заявлении в соцсети компании.

В частности, 1 февраля было поставлено 450 тыс. кубометров, 2 февраля — 2,7 млн кубометров, 3 февраля — 2,575 млн кубометров газа.

Как уточняет компания, газ закупался на биржах в Румынии и Болгарии и транспортировался по Трансбалканскому коридору и газопроводу Яссы — Унгены.

1 февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила поставку газа в Приднестровье на грант Евросоюза.

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подтвердил, что подача тепла и электроэнергии будет возобновлена.

энергетика