Молдавия поставила Приднестровью за три дня более 5,7 млн кубометров газа

«Энергоком» поставила в национальную газовую сеть более 5,7 млн кубометров природного газа по заявкам «Тираспольтрансгаза», — говорится в заявлении в соцсети компании.
В частности, 1 февраля было поставлено 450 тыс. кубометров, 2 февраля — 2,7 млн кубометров, 3 февраля — 2,575 млн кубометров газа.
Как уточняет компания, газ закупался на биржах в Румынии и Болгарии и транспортировался по Трансбалканскому коридору и газопроводу Яссы — Унгены.
1 февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила поставку газа в Приднестровье на грант Евросоюза.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подтвердил, что подача тепла и электроэнергии будет возобновлена.