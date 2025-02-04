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Пашинян: Армения надеется, что мир на Южном Кавказе будет приоритетом для США

ЕРЕВАН, 4 февраля. /ТАСС/. Армения надеется, что установление мира на Южном Кавказе будет приоритетом для политической элиты США. Как сообщила пресс-служба армянского кабмина, об этом в Вашингтоне на встрече с членами организации Save Armenia заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Источник: РИА "Новости"

«Если вы спросите, какой способ поддержки Армении является наиболее эффективным с точки зрения США, я бы сказал, что включение повестки достижения мира на Южном Кавказе в список приоритетов политической элиты США было бы очень важным», — отметил он.