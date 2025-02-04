Нетаньяху прибыл в Вашингтон на переговоры с Трампом

Визит премьер-министра Израиля в США должен пройти в формате «серии деловых переговоров», на которых он обсудит с высшим руководством США прекращение огня в Газе, а также ряд других региональных конфликтов, которые Трамп хотел бы «разрешить или смягчить», отмечает WP.