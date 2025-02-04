Нетаньяху прибыл в Вашингтон на переговоры с Трампом

Сообщается, что премьер-министр рассматривает это не только как знак почета, но и как свидетельство тесных отношений с США, особенно в контексте палестино-израильского конфликта.
«Израильские военные операции уже перекроили карту. Но я считаю, что, работая в тесном контакте с президентом Трампом, мы можем перекроить ее еще больше и в лучшую сторону», — приводит газета высказывание Нетаньяху накануне поездки.
Визит премьер-министра Израиля в США должен пройти в формате «серии деловых переговоров», на которых он обсудит с высшим руководством США прекращение огня в Газе, а также ряд других региональных конфликтов, которые Трамп хотел бы «разрешить или смягчить», отмечает WP.
При этом сам американский лидер пока не может дать точных ответов и гарантий на этот счет, указывает газета.
«У меня нет гарантий, что мир сохранится», — заявил Трамп, имея в виду перемирие в секторе Газа.
Ранее, 3 февраля, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт назвал целью Израиля сделать сектор Газа непригодным для проживания. Он добавил, что ЛАГ выступает за оказание помощи Палестине и начало подготовки к восстановлению сектора Газа.
30 января спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что Газа «непригодна для жизни», а ее восстановление займет 10−15 лет.
Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать утром 19 января. Тогда же палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста трех израильских заложниц — Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. На следующий день Израиль освободил первых 90 палестинских заключенных в рамках сделки. Обмен заложниками продолжается.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.