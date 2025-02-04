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Токаев направил телеграмму президенту Шри-Ланки

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 4 февраля 2025 года направил телеграмму поздравления президенту Шри-Ланки, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

По информации Акорды, президент поздравил Ануру Кумару Диссанаяке и его соотечественников с национальным праздником — Днем независимости.

В своей телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил значительные достижения Шри-Ланки на пути устойчивого развития и укрепления ее международного авторитета.

«Казахстан придает важное значение дальнейшему углублению отношений с Шри-Ланкой. Уверен, наше взаимодействие будет и впредь развиваться в духе дружбы и взаимного уважения на благо наших народов», — говорится в поздравлении.

Глава нашего государства пожелал президенту Шри-Ланки успехов в его ответственной деятельности, а народу — благополучия и процветания.

31 января 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял специального советника премьер-министра Японии, депутата Палаты представителей Парламента Акихису Нагашиму. Он передал главе государства теплые слова приветствия премьер-министра Японии Шигеру Ишибы.

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