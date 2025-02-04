Над Азовским морем сбили украинскую ракету «Нептун». Военная операция, день 1077-й

10:57 ❗️Пятеро детей, которые пострадали после обстрела школьного автобуса, находятся в состоянии средней тяжести, рассказали в Минздраве.
10:49 ВСУ атаковали восемь районов Белгородской области с помощью 48 боеприпасов и 107 беспилотников, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадали четыре мирных жителя.
10:36 Россия одержит победу в СВО, уверена председатель Совфеда Валентина Матвиенко:
«Эта победа неизбежна, потому что к ней приведет объективная логика истории. Кроме того, уверена, эта победа — необходимое условие строительства безопасного мира: мира, в котором безопасность каждого обеспечена в равной степени; мира, в котором каждая страна сама сможет определять путь своего развития».
10:33 Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев призвал «максимально дальше гнать врага на запад»:
«Если прекратятся обстрелы Белгородской области, при этом продолжатся обстрелы Харьковской области, Курской области, а с нами рядом Луганская, Донецкая Народные Республики. Тем более мы же видим, какое вооружение сейчас дают украинской стороне. Как только они будут иметь техническую возможность, они будут его применять, однозначно. Поэтому нужно лишать их этой возможности».
10:19 В результате обстрела ВСУ оказались ранены пять жителей Горловки, сообщил глава городского округа Иван Приходько.
10:05 Источник Financial Times в Киеве допустил, что Украина может передать США редкоземельные металлы в обмен на помощь, поскольку это совпадает с «планом победы» украинского президента Владимира Зеленского.
09:51 Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал увеличить помощь Украине для стабилизации фронта, сообщило Politico:
«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать оборону Украины. Это означает стабилизацию линии фронта, предоставление необходимого им снаряжения и обучение, и именно поэтому в этом году Великобритания окажет Украине большую военную поддержку, чем когда-либо прежде».
09:48.
09:37 Канцлер Германии Олаф Шольц упрекнул американского президента Дональда Трампа в том, что он хочет получить украинские редкоземельные металлы, передал Reuters. Шольц считает, что ресурсы нужно использовать для финансирования украинской армии и восстановления страны после окончания конфликта.
09:24 Передача Украине французских истребителей Mirage 2000 не сможет повлиять на ситуацию на фронте для ВСУ, однако «по полной» втянет Францию в украинский конфликт, сказал депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.
09:21 На Украине сегодня снова будут отключать свет по графику, рассказали в ДТЭК.
09:07 Многие командиры в украинской армии при главкоме ВСУ Александре Сырском были заменены на лояльных ему военных, которых не заботит вопрос о потерях в личном составе армии, выяснила газета Politico.
09:05 Россия планирует запросить заседание Совбеза ООН по теме конфликта на Украине в середине февраля, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.
08:52 ❗️ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области. Пятеро детей получили осколочные ранения, сильнее всех пострадал водитель, он в тяжелом состоянии, рассказал губернатор Евгений Балицкий.
08:47 США нужна остановка боевых действий на Украине для снижения расходов на Киев, считает глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
08:28 Более 70% запасов редкоземельных металлов приходится на ДНР, ЛНР и Днепропетровскую область, Украина не контролирует эти территории, пишет УНИАН. Страна располагала крупнейшими запасами лития и титана, в этих природных ископаемых в том числе заинтересованы США.
08:17 ВСУ массово эвакуируют раненых солдат возле Часова Яра, за который сейчас идут бои — РИА Новости.
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08:07 Украинский телеканал Freedom сообщил о ночных взрывах в Киеве.
08:03 ⚡️ В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили украинскую управляемую ракету большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1077-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.