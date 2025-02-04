Над Азовским морем сбили украинскую ракету «Нептун». Военная операция, день 1077-й

«Если прекратятся обстрелы Белгородской области, при этом продолжатся обстрелы Харьковской области, Курской области, а с нами рядом Луганская, Донецкая Народные Республики. Тем более мы же видим, какое вооружение сейчас дают украинской стороне. Как только они будут иметь техническую возможность, они будут его применять, однозначно. Поэтому нужно лишать их этой возможности».