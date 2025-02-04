МИД РФ: остановка боевых действий нужна США для снижения расходов на Киев

Полищук отметил, что, говоря о намерениях новой администрации США, «нельзя забывать, что Вашингтон — автор украинского кризиса и напрямую вовлечен в конфликт на стороне Киева». «Он использует этот конфликт, в том числе как инструмент обеспечения своей глобальной гегемонии, — пояснил он. — Американские доктринальные документы не изменились, в них Россия рассматривается в качестве одного из главных врагов». В Вашингтоне действует двухпартийный консенсус по вопросу нанесения нашей стране «стратегического поражения», констатировал Полищук.