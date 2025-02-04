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МИД РФ: остановка боевых действий нужна США для снижения расходов на Киев

Глава второго департамента стран СНГ ведомства Алексей Полищук отметил, что Вашингтон хочет переложить бремя ответственности за выживание Украины на европейских партнеров.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. США нужна остановка боевых действий на Украине для снижения расходов на Киев. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Остановка боевых действий нужна США, чтобы снизить расходы на содержание киевского режима, ставшего для них убыточным активом, и переложить бремя ответственности за его выживание на европейских партнеров», — сказал дипломат.

Полищук отметил, что, говоря о намерениях новой администрации США, «нельзя забывать, что Вашингтон — автор украинского кризиса и напрямую вовлечен в конфликт на стороне Киева». «Он использует этот конфликт, в том числе как инструмент обеспечения своей глобальной гегемонии, — пояснил он. — Американские доктринальные документы не изменились, в них Россия рассматривается в качестве одного из главных врагов». В Вашингтоне действует двухпартийный консенсус по вопросу нанесения нашей стране «стратегического поражения», констатировал Полищук.