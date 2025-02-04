Главные новости 4 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 4 февраля 2025 года.
Над Азовским морем ликвидировали ракету ВСУ большой дальности
Российские средства ПВО в ночь на 4 февраля над акваторией Азовского моря уничтожили ракету «Нептун». Вооружение большой дальности используется Киевом для поражения морских и наземных целей. Ракета была определена и ликвидирована.
Стало известно о проведении переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина
В администрации Белого дома анонсировали телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор состоится в течение ближайших 48 часов. Возможной темой переговоров станет введение в США дополнительных 10% пошлин на товары из КНР.
США продолжили поставки оружия на Украину
Вашингтон возобновил поддержку Киева. После короткой паузы поставки вооружения на Украину Пентагоном возобновились. Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит оказывать помощь ВСУ, если Киев откроет для Штатов доступ к редкоземельным ресурсам. Условия сотрудничества обсуждаются.
В Киеве заявили о потере регионов с редкоземельными металлами
На Украине констатировали, что большая часть территорий с редкоземельными природными ископаемыми, в которых заинтересованы США, находится под контролем России. Большая часть редкоземельных металлов располагается в Донецкой и Луганской народных республиках и Днепропетровской области.
США временно отказались от введения пошлин на товары из Канады
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом объявил о приостановке введения пошлин в США на товары из Канады на 30 дней. Для этого Канаде придется усилить борьбу с наркотрафиком на южной границе, что обойдется бюджету страны в $1,3 млрд.