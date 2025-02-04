Главные новости 4 февраля 2025 года

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом объявил о приостановке введения пошлин в США на товары из Канады на 30 дней. Для этого Канаде придется усилить борьбу с наркотрафиком на южной границе, что обойдется бюджету страны в $1,3 млрд.