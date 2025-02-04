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Шавкат Мирзиёев отбыл в Малайзию

В соответствии с программой пребывания в Куала-Лумпуре пройдут переговоры на высшем уровне, состоится ряд деловых и культурных мероприятий.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима отбыл в эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В Куала-Лумпуре глава республики проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Анваром Ибрагимом, встретится с топ-менеджерами ведущих малазийских компаний, примет участие в работе совместного бизнес-форума и других мероприятиях.

Повестка предстоящих контактов на высшем уровне включает вопросы дальнейшего углубления узбекско-малазийских отношений дружбы и расширения практического взаимодействия, в том числе в таких приоритетных направлениях и сферах, как торговля, инвестиции, инновации, технологическая кооперация, нефтехимия, электроника, «зеленая» энергетика, «умное» сельское хозяйство, туризм и многие другие. Особое внимание стороны уделят активизации культурно-гуманитарного обмена.

Лидеры также рассмотрят актуальные аспекты международной политики и регионального сотрудничества.

По итогам саммита планируется принять Совместное заявление и солидный пакет соглашений, направленных на дальнейшее развитие полномасштабного партнерства двух государств.

Шавкат Мирзиеев