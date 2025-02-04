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«Решайте вопросы»: Бектенов выразил недовольство качеством дорог в ЗКО

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства выразил недовольство качеством дорог в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: акимат ЗКО

Сегодня в правительстве обсуждали планы по расширению сети автодорог в Казахстане. С докладами выступили глава Минтранспорта, а также акимы некоторых регионов. Так, по итогам выступления акима ЗКО, глава кабмина сделал замечание Нариману Турегалиеву.

«С каждым годом доля хороших дорог должна увеличиваться. У вас же наоборот она снижается. Нужно не только обозначать проблемы на республиканском уровне, но и решать их. Для этого должен быть предусмотрен соответствующий объем финансирования из местного бюджета. Решайте все вопросы», — сказал Бектенов.