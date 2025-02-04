«Решайте вопросы»: Бектенов выразил недовольство качеством дорог в ЗКО

«С каждым годом доля хороших дорог должна увеличиваться. У вас же наоборот она снижается. Нужно не только обозначать проблемы на республиканском уровне, но и решать их. Для этого должен быть предусмотрен соответствующий объем финансирования из местного бюджета. Решайте все вопросы», — сказал Бектенов.