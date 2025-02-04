Артем Жога предложил поддержать развитие беспилотной авиации в УрФО

— Предприятия Уральского федерального округа располагают интеллектуальной и производственной базой, у них хороший опыт в разработке и производстве БПЛА. Нужно держать эту сферу в фокусе внимания и при необходимости оказывать всестороннюю поддержку, — отметил Артем Жога.