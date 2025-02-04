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Артем Жога предложил поддержать развитие беспилотной авиации в УрФО

Полпред в УрФО Артем Жога провел совещание с главными федеральными инспекторами.

Источник: Комсомольская правда

Уральский федеральный округ станет одной из главных точек развития беспилотной авиации в России. Об этом заявил полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.

— Предприятия Уральского федерального округа располагают интеллектуальной и производственной базой, у них хороший опыт в разработке и производстве БПЛА. Нужно держать эту сферу в фокусе внимания и при необходимости оказывать всестороннюю поддержку, — отметил Артем Жога.

Он упомянул, что президент России Владимир Путин поставил цель к 2030 году вывести страну в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотной авиации. Для выполнения задачи обходимо создать соответствующие индустрию, инфраструктуру, а также систему сервиса беспилотных аппаратов.