Артем Жога предложил поддержать развитие беспилотной авиации в УрФО

Уральский федеральный округ станет одной из главных точек развития беспилотной авиации в России. Об этом заявил полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.
— Предприятия Уральского федерального округа располагают интеллектуальной и производственной базой, у них хороший опыт в разработке и производстве БПЛА. Нужно держать эту сферу в фокусе внимания и при необходимости оказывать всестороннюю поддержку, — отметил Артем Жога.
Он упомянул, что президент России Владимир Путин поставил цель к 2030 году вывести страну в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотной авиации. Для выполнения задачи обходимо создать соответствующие индустрию, инфраструктуру, а также систему сервиса беспилотных аппаратов.