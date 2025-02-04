Владимир Путин удостоил четверых волгоградцев высоких наград

Тaк, председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин и глава Волгограда Владимир Марченко награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Они удостоены госнаград за активное участие в организации и проведении общественно значимых мероприятий.
Заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко отмечена знаком отличия «За безупречную службу».
Кроме этого, преподавателю котельниковской школы № 4 города Антонине Фиминой присвоили почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».