Владимир Путин удостоил четверых волгоградцев высоких наград

Тaк, председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин и глава Волгограда Владимир Марченко награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Они удостоены госнаград за активное участие в организации и проведении общественно значимых мероприятий.