Путин наградил 11 жителей Татарстана государственными наградами

Звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» удостоены: оператор «Нурлатнефти» Александр Селезнев, заместитель начальника цеха «Альметьевнефти» Олег Варинов, главный специалист «Татнефть-Добычи» ПАО «Татнефть» Ильдар Мухутдинов, мастер «Лениногорскнефти» Рамис Ибрагимов, а также операторы Рифхат Фарахов («Азнакаевскнефть»), Ришат Галимов («Джалильнефть») и Федор Алексеев («Бавлынефть»).