Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС встретится с руководством Молдовы

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос впервые прибыла в Молдову с рабочим визитом.
В повестке дня пребывания в Кишиневе Кос встретится с президентом Республики Молдова Майей Санду и премьер-министром Дорином Речаном, а также примет участие в пресс-конференции, посвященной предложенному Европейским союзом пакету помощи, направленному на поддержку Молдовы в преодолении энергетического кризиса.
Также у Кос запланированы переговоры с председателем парламента Игорем Гросу, министром экономического развития и цифровизации Думитру Алайбой и вице-премьером по вопросам европейской интеграции Кристиной Герасимов.
Накануне еврокомиссар провела встречу с женщинами-лидерами Молдовы в таких ключевых областях, как юстиция, бизнес, гражданское общество и средства массовой информации. Беседа была посвящена важнейшей роли женщин в процессе вступления Молдовы в ЕС.