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Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС встретится с руководством Молдовы

Марта Кос в Кишиневе встретится с руководством Молдовы и представителями гражданского общества.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос впервые прибыла в Молдову с рабочим визитом.

В повестке дня пребывания в Кишиневе Кос встретится с президентом Республики Молдова Майей Санду и премьер-министром Дорином Речаном, а также примет участие в пресс-конференции, посвященной предложенному Европейским союзом пакету помощи, направленному на поддержку Молдовы в преодолении энергетического кризиса.

Также у Кос запланированы переговоры с председателем парламента Игорем Гросу, министром экономического развития и цифровизации Думитру Алайбой и вице-премьером по вопросам европейской интеграции Кристиной Герасимов.

Накануне еврокомиссар провела встречу с женщинами-лидерами Молдовы в таких ключевых областях, как юстиция, бизнес, гражданское общество и средства массовой информации. Беседа была посвящена важнейшей роли женщин в процессе вступления Молдовы в ЕС.

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