Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС встретится с руководством Молдовы

В повестке дня пребывания в Кишиневе Кос встретится с президентом Республики Молдова Майей Санду и премьер-министром Дорином Речаном, а также примет участие в пресс-конференции, посвященной предложенному Европейским союзом пакету помощи, направленному на поддержку Молдовы в преодолении энергетического кризиса.