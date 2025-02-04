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Экс-губернатора Воронежской области наградили Орденом Почета

Ивана Шабанова отметили за многолетнюю добросовестную работу.

Источник: Правительства Воронежской области

Экс-губернатора Воронежской области Ивана Шабанова наградили Орденом Почета. Указ, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, опубликовали на сайте Кремля 3 февраля.

Ивана Шабанова, который сейчас на общественных началах является советником действующего губернатора, отметили за многолетнюю добросовестную работу.

В октябре 2024-го уроженцу Верхнехавского района исполнилось 85 лет. За свою карьеру Иван Михайлович побывал первым секретарем обкома КПСС, депутатом и председателем Воронежской областной думы, а в 1996 году выиграл первые всенародные выборы губернатора. В 2014 году ему присвоили звание «Почетный гражданин Воронежской области».