В Краснодаре проводят учения Росгвардии

Спецтехника выехала утром 4 февраля.
В региональном управлении Росгвардии сообщили, что в Краснодаре проводят плановые учения.
«К месту проведения тренировки росгвардейцы передвигаются на специальной бронированной технике. Просим вас сохранять спокойствие!» — призвали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что взрывотехники уничтожили авиабомбу времен войны в Крымском районе. Боеприпас нашел тракторист во время полевых работ. Росгвардейцы вывезли советскую ФАБ-100 в карьер, где с соблюдением всех мер безопасности уничтожили.