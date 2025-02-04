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В Краснодаре проводят учения Росгвардии

Жителям Краснодара назвали причину большого количества бронированной техники на дорогах города.

Источник: Комсомольская правда

Спецтехника выехала утром 4 февраля.

В региональном управлении Росгвардии сообщили, что в Краснодаре проводят плановые учения.

«К месту проведения тренировки росгвардейцы передвигаются на специальной бронированной технике. Просим вас сохранять спокойствие!» — призвали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что взрывотехники уничтожили авиабомбу времен войны в Крымском районе. Боеприпас нашел тракторист во время полевых работ. Росгвардейцы вывезли советскую ФАБ-100 в карьер, где с соблюдением всех мер безопасности уничтожили.

учения