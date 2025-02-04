В Краснодаре проводят учения Росгвардии

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что взрывотехники уничтожили авиабомбу времен войны в Крымском районе. Боеприпас нашел тракторист во время полевых работ. Росгвардейцы вывезли советскую ФАБ-100 в карьер, где с соблюдением всех мер безопасности уничтожили.