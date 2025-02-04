Китай вводит ответные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с главами Канады и Мексики. Стороны договорились усилить защиту границ и контроль за трафиком наркотиков. В ответ на это Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран. При этом тарифы на китайские товары, которые были введены тем же указом, вступили в силу. Однако, как сообщили в Белом доме, Трамп намерен созвониться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие два дня. Подробности — в материале «Газеты.Ru».