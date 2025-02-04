Политик Филиппо: Макрон готовит государственный переворот во Франции

По его утверждениям, назначение Ричарда Феррана на должность председателя Конституционного совета Франции позволяет Макрону попытаться выдвинуть свою кандидатуру на третий срок, если будет отменен соответствующий законодательный запрет.
Филиппо уверен, что назначение Феррана является частью подготовки к госперевороту, а не случайным событием.
«Его назначение вовсе не случайность! Макрон готовит свой государственный переворот», — заявил он.
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