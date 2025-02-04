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Политик Филиппо: Макрон готовит государственный переворот во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон, по мнению лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, готовится к государственному перевороту. Такое мнение он выразил в социальной сети X*.

Источник: Reuters

По его утверждениям, назначение Ричарда Феррана на должность председателя Конституционного совета Франции позволяет Макрону попытаться выдвинуть свою кандидатуру на третий срок, если будет отменен соответствующий законодательный запрет.

Филиппо уверен, что назначение Феррана является частью подготовки к госперевороту, а не случайным событием.

«Его назначение вовсе не случайность! Макрон готовит свой государственный переворот», — заявил он.

* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры

Макрон Эмманюэль
Трамп Дональд