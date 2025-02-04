Минобороны пересматривает категории годности военнообязанных

Так, предлагается изменить категорию годности для людей с первичным, вторичным или скрытым сифилисом с «В» (ограниченная годность) на «Б» (годен с небольшими ограничениями). Также планируется убрать из списка болезней поздний и врожденный сифилис, при которых ранее признавались непригодными к службе.