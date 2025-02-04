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Минобороны пересматривает категории годности военнообязанных

Минобороны подготовило проект поправок в Положение о военно-врачебной экспертизе, который предполагает изменение категорий годности граждан с определенными заболеваниями или травмами.

Документ минобороны размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, предлагается изменить категорию годности для людей с первичным, вторичным или скрытым сифилисом с «В» (ограниченная годность) на «Б» (годен с небольшими ограничениями). Также планируется убрать из списка болезней поздний и врожденный сифилис, при которых ранее признавались непригодными к службе.

Для лиц с эндогенными психозами (такими как шизофрения, шизотипическое расстройство, шизоаффективное расстройство, бредовое состояние, острые и преходящие психотические состояния, аффективные расстройства) планируется изменение категории с «Д» (не годен) на «В», если симптомы умеренной тяжести и краткосрочные.

Похожие корректировки предлагаются для невротических расстройств, связанных со стрессом, соматоформных расстройств и расстройств личности — категория может быть изменена на «В» при резко выраженных и устойчивых симптомах.

А вместо категории «В» будет «Б» для тех, у кого психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ, если нарушения «умеренные и незначительные».

Помимо этого, министерство намерено пересмотреть положения по таким заболеваниям, как атрофия центральной нервной системы, болезни наружного уха, носовой полости, кожи, гипертония, а также посттравматические и послеоперационные повреждения костей черепа.

В пояснительной записке отмечается, что проведенное обследование военнослужащих выявило необходимость актуализации ряда медицинских критериев, используемых при оценке годности к службе.