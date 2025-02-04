Самарцам рассказали о новых законах в России в феврале 2025 года

С 24 февраля можно будет получать решения о взыскании задолженностей также через госуслуги. Кроме того, по туристическому налогу вводят новую форму отчетности. А владельцам глэмпингов и кемпингов до 28 февраля предстоит подать сведения в единый реестр классификации, иначе с 1 марта они не смогут работать.