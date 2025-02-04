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Самарцам рассказали о новых законах в России в феврале 2025 года

На жизнь в Самарской области повлияют новые законы, которые начали действовать в феврале 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В феврале 2025 года в России вступают в силу сразу несколько важных законов, которые будут влиять на жителей всех граждан, в том числе и в Самарской области. Рассказываем про них.

С 5 февраля решение о выдворении иностранцев из страны смогут принимать правоохранительные органы (ранее это могли делать только суды). Нотариусы при оформлении наследства начнут проверять документы о родстве через базу комитета ЗАГС. Для «трудных» детей и подростков появится институт наставничества, а креативные индустрии официально станут сектором экономики.

С 24 февраля можно будет получать решения о взыскании задолженностей также через госуслуги. Кроме того, по туристическому налогу вводят новую форму отчетности. А владельцам глэмпингов и кемпингов до 28 февраля предстоит подать сведения в единый реестр классификации, иначе с 1 марта они не смогут работать.

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