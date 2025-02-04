Минобороны Казахстана провело учения по погрузке и выгрузке военной техники

Позже появилась информация, что водителя, уронившего во время перевозки военную технику, оштрафовали на $100. В суде учли, что обвиняемый в нарушении ПДД водитель воспитывает пятерых несовершеннолетних детей, и сократили штраф на 30%, оштрафовав его на 55 048 тенге ($104), сообщили в суде города Конаев.