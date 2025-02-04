Минобороны Казахстана провело учения по погрузке и выгрузке военной техники

АСТАНА, 4 фев — Sputnik. На участке железной дороги города Тараз прошло испытание подъемно-спускового механизма при погрузке и выгрузке многоцелевого бронированного тягача и военного КамАЗа с трапа платформы восстановительного поезда. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.
В испытаниях приняли участие специалисты главного управления военных сообщений Управления начальника тыла Вооруженных сил и компании «Қазақстан темір жолы» (казахстанский национальный железнодорожный оператор).
В сообщении подчеркивается, что «особый период характеризуется блокированием дорог, ограничением доступа к железнодорожным путям, разрушением инфаструктуры, отсутствием стационарных кранов и платформ».
Отмечено, что «освоение новых способов погрузки и выгрузки техники направлено на оптимизацию логистических операций, повышение мобильности и оперативности воинских подразделений». Практическое испытание подъемно-спусковых механизмов позволяет проверить их грузоподъемность, надежность и скорость работы, оценить совместимость восстановительных поездов с современными образцами военной техники.
«Апробация специальной платформы из состава восстановительного поезда АО “Қазақстан темір жолы” состоялась в соответствии с Дорожной картой, утвержденной министерствами обороны и транспорта, — пояснил начальник управления железнодорожных перевозок Главного управления военных сообщений Управления начальника Тыла Вооруженных сил РК подполковник Куаныш Карабеков. — Испытания направлены на повышение нашего потенциала в сфере оперативной логистики и укрепление обороноспособности страны».
Отработка различных сценариев погрузки и выгрузки техники под управлением опытных специалистов прошла успешно. Испытания позволили оценить возможности железнодорожной инфраструктуры в части эксплуатации подъемных систем применительно к задачам Вооруженных сил. Их результаты будут использованы для совершенствования технических решений и разработки стандартов эксплуатации подъемно-спусковых систем.
Ранее сообщалось, что 15 января водитель трала во время спуска с путепровода на трассе «Алматы-Усть-Каменогорск» допустил опрокидывание двух перевозимых военных тягачей, предназначенных для транспортировки грузов. В результате техника столкнулась с сопровождающим автомобилем Ssang Yong Actyon.
Позже появилась информация, что водителя, уронившего во время перевозки военную технику, оштрафовали на $100. В суде учли, что обвиняемый в нарушении ПДД водитель воспитывает пятерых несовершеннолетних детей, и сократили штраф на 30%, оштрафовав его на 55 048 тенге ($104), сообщили в суде города Конаев.