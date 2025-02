В Киеве назвали США условие сотрудничества по редкоземельным металлам

Украина готова работать с США по сделкам с редкоземельными металлами, если Вашингтон предоставит долгосрочные гарантии, что эти ресурсы не попадут в руки России. Об этом The New York Times (NYT) сообщил высокопоставленный украинский чиновник, Financial Times (FT) — человек, близкий к президенту Украины.