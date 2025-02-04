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В Киеве назвали США условие сотрудничества по редкоземельным металлам

Украина готова работать с США по сделкам с редкоземельными металлами, если Вашингтон предоставит долгосрочные гарантии, что эти ресурсы не попадут в руки России. Об этом The New York Times (NYT) сообщил высокопоставленный украинский чиновник, Financial Times (FT) — человек, близкий к президенту Украины.

Источник: Reuters

«Конечно, мы готовы работать с Америкой», — добавил источник FT.

По его оценке, высказывания президента США Дональда Трампа про помощь Киеву в обмен на редкоземельные металлы согласуются с «планом победы», представленным американскому президенту Владимиром Зеленским прошлой осенью. Предложение содержало совместную разработку, в частности, добычи лития и урана.

Некоторые консалтинговые и инвестиционные компании оценивают запасы редких минералов на Украине в несколько триллионов долларов, но, как напоминает NYT, достоверную оценку провести сложно в связи с продвижением российской армии и переходом под ее контроль месторождений.

Трамп заинтересовался сделкой и рассказал о планах заключить с Украиной соглашение, в рамках которого Киев «получит то, что мы им даем, в обмен на редкоземельные элементы и другие товары».

В словах президента не было ясности, говорит он именно про редкоземельные элементы (это ограниченная группа из 17 металлов) или имеет в виду все типы критически важных минералов. Киев имел в виду второй вариант.

На украинской территории находятся залежи множества полезных ископаемых, в том числе титан, литий, бериллий, марганец, галлий, уран, цирконий, графит, апатит, флюорит и никель, говорится на сайте Всемирного экономического форума. Многие из них Геологическая служба США упоминает в числе 50 наиболее важнейших ресурсов для нацбезопасности и экономики.

Германия раскритиковала заинтересованность США в такой сделке. Канцлер Олаф Шольц выразил уверенность, что Украина должна иметь возможность финансировать восстановление после конфликта за счет собственных ресурсов, а подобные соглашения для Трампа были бы проявлением эгоизма.

Российские власти требуют прекратить военные поставки Украине стороны Запада.

Трамп Дональд
золото и драгметаллы