В Киеве назвали США условие сотрудничества по редкоземельным металлам

«Конечно, мы готовы работать с Америкой», — добавил источник FT.
По его оценке, высказывания президента США Дональда Трампа про помощь Киеву в обмен на редкоземельные металлы согласуются с «планом победы», представленным американскому президенту Владимиром Зеленским прошлой осенью. Предложение содержало совместную разработку, в частности, добычи лития и урана.
Некоторые консалтинговые и инвестиционные компании оценивают запасы редких минералов на Украине в несколько триллионов долларов, но, как напоминает NYT, достоверную оценку провести сложно в связи с продвижением российской армии и переходом под ее контроль месторождений.
Трамп заинтересовался сделкой и рассказал о планах заключить с Украиной соглашение, в рамках которого Киев «получит то, что мы им даем, в обмен на редкоземельные элементы и другие товары».
В словах президента не было ясности, говорит он именно про редкоземельные элементы (это ограниченная группа из 17 металлов) или имеет в виду все типы критически важных минералов. Киев имел в виду второй вариант.
На украинской территории находятся залежи множества полезных ископаемых, в том числе титан, литий, бериллий, марганец, галлий, уран, цирконий, графит, апатит, флюорит и никель, говорится на сайте Всемирного экономического форума. Многие из них Геологическая служба США упоминает в числе 50 наиболее важнейших ресурсов для нацбезопасности и экономики.
Германия раскритиковала заинтересованность США в такой сделке. Канцлер Олаф Шольц выразил уверенность, что Украина должна иметь возможность финансировать восстановление после конфликта за счет собственных ресурсов, а подобные соглашения для Трампа были бы проявлением эгоизма.
Российские власти требуют прекратить военные поставки Украине стороны Запада.