Лукашенко проводит встречу с генеральным прокурором Андреем Шведом 4 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля, во вторник, проводит встречу с генеральным прокурором Андреем Шведом. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Генеральный прокурор с докладом у Первого», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале уточнили, что расскажут о вопросах, которые обсудят глава государства с генпрокурором Беларуси. Также сообщат и о тех поручениях, которые прозвучат во время доклада.
Ранее правительство Беларуси сложило полномочия 3 февраля перед избранным президентом.
Кстати, ЦИК сообщил, что более 5,1 миллиона белорусов проголосовали за Лукашенко на выборах.
Тем временем Минсвязи сказало, когда 5G появится в Беларуси.