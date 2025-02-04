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Лукашенко проводит встречу с генеральным прокурором Андреем Шведом 4 февраля

Лукашенко заслушает доклад генпрокурора Беларуси Андрея Шведа 4 февраля 2024.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля, во вторник, проводит встречу с генеральным прокурором Андреем Шведом. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Генеральный прокурор с докладом у Первого», — сказано в сообщении.

В телеграм-канале уточнили, что расскажут о вопросах, которые обсудят глава государства с генпрокурором Беларуси. Также сообщат и о тех поручениях, которые прозвучат во время доклада.

Ранее правительство Беларуси сложило полномочия 3 февраля перед избранным президентом.

Кстати, ЦИК сообщил, что более 5,1 миллиона белорусов проголосовали за Лукашенко на выборах.

Тем временем Минсвязи сказало, когда 5G появится в Беларуси.